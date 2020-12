Nekdanji svetovni prvak Peter Prevc ostal brez planiške tekme, Hayböck najdaljši

Planica, 10. decembra - Smučarski skakalci so na letalnici bratov Gorišek v Planici opravili prva dva treninga pred kvalifikacijami (16.00) za tekmo svetovnega prvenstva. Najdaljši polet obeh treningov je uspel Avstrijcu Michaelu Hayböcku (241 m). Med Slovenci so najdlje leteli Bor Pavlovčič, Domen Prevc in Timi Zajc, ki bodo z Anžetom Laniškom nastopili v kvalifikacijah.