Young Boys, Molde in Real Sociedad napredovali v šestnajstino finala evropske lige

Ljubljana, 10. decembra - Po današnjih nogometnih tekmah zadnjega kroga skupinskega dela evropske lige so znane še tri ekipe, ki so se prebile v šestnajstino finala. To so Young Boys, Molde in Real Sociedad. Ob 21. uri so se začele še preostale tekme, možnosti za napredovanje pa imajo še Maccabi Tel Aviv, Sivasspor, Wolfsberger in Feyenoord.