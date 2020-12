Za Pantanijeve stvari zbrali 161.000 evrov

Milano, 10. decembra - Kolo legendarnega italijanskega kolesarja Marca Pantanija, s katerim je leta 2000 zmagal na dirki po Franciji, so na dražbi prodali za 66.000 evrov. Skupaj s kolesom z olimpijskih iger v Sydneyju, za katerega so dobili 20.000 evrov manj, in raznimi priznanji, slikami, dresi in drugimi deli opreme, so na dražbi iztržili 161.000 evrov.