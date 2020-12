Med gorenjskimi domovi starejših še vedno najtežje v preddvorskem

Preddvor/Golnik/Kranj/Radovljica, 10. decembra - V preddvorskem domu starostnikov ob množičnih testiranjih še odkrivajo večje število okužb z novim koronavirusom med stanovalci. Tako so ta teden na novo odkrili 18 okuženih, ki so bili brez bolezenskih znakov. Po večini drugih domov na Gorenjskem je glavnina vala, kot kaže, mimo in odkrivajo le še posamične primere. Tako tudi krčijo rdeče cone.