Nick Cave odgovarja Slovencu: Umetna inteligenca ne bo nikoli napisala odlične pesmi

London, 5. januarja - Avstralski rock poet Nick Cave je pred dvema letoma napovedal, da bo oboževalcem odgovoril na katerokoli vprašanje brez moderatorja. Nekaj vprašanj in odgovorov je v nedeljo objavila britanska revija The Spectator, med drugim Petru iz Ljubljane o tem, ali bo umetna inteligenca lahko kdajkoli napisala dobro pesem. Nick Cave v to ni povsem prepričan.