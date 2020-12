Mladi slovenski nogometaši na EP s Španijo, Italijo in Češko

Nyon, 10. decembra - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let bo prihodnje leto na evropskem prvenstvu, ki ga bo Slovenija gostila skupaj z Madžarsko, igrala v skupini B skupaj s petkratnima prvakinjama Italijo in Španijo, ki je tudi branilka naslova, ter Češko. Tako je določil današnji žreb v Nyonu na sedežu Evropske nogometne zveze.