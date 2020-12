Ministrstvo za delo z dvema razpisoma javnih del v reševanje kadrovske stiske socialnovarstvenih zavodov in bolnišnic

Ljubljana, 10. decembra - V sredo in danes so na ministrstvu za delo objavili dva razpisa za opravljanje javnih del za omejevanje kadrovske stiske v socialnovarstvenih zavodih in bolnišnicah, je na današnji novinarski konferenci izpostavila državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič. Gre za skupaj 4950 novih zaposlitev v skupni vrednoti 19 milijonov evrov.