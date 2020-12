Stroka izdala vodič za slovenske turistične delavce po epidemiji

Maribor, 10. decembra - Strokovnjaki z različnih področij gostinstva in turizma so danes predstavili knjigo Gostoljubnost slovenskih turističnih delavcev v in po času korona krize, ki bo zaposlenim v turizmu postregla z mnogimi odgovori. Moči je združilo šest avtorjev, ki vsak na svoj način delujejo v panogi ter verjamejo v slovenski turizem tudi po koncu epidemije.