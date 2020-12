Slovenska manjšina na Hrvaškem pozdravila priporočila Sveta Evrope

Zagreb, 10. decembra - Hrvaška mora storiti več za učenje in promocijo jezikov narodnih manjšin v izobraževanju, javni upravi in medijih, je priporočil Svet Evrope. Predstavniki slovenske manjšine na Hrvaškem so ta priporočila pozdravili in dodali, da se vsakodnevno srečujejo s težavami pri uveljavljanju pravic na področjih, na katera je opozoril Svet Evrope.