Gledališko-glasbene hiše v prazničnem času z dogodki na spletu

Ljubljana, 23. decembra - Tudi letos bodo večje gledališko-glasbe hiše po Sloveniji v prazničnem času ponudile božične in silvestrske prireditve, vendar pa bo letos zaradi pandemije kronavirusne bolezni vse preseljeno v virtualni prostor. Božični in silvestrski program napovedujejo v Cankarjevem domu, SNG Maribor in še po nekaterih gledališčih.