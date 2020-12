Ljubljana, 10. decembra - Direktor tehnologije, mreže in logistike pri Pošti Slovenije Klemen Bončina in direktor divizije prodaja pri Pošti Slovenije Aleksander Majhen bosta danes ob 14. uri na dvorišču pred vhodom Pošte Slovenije na Slomškovem trgu 10 v Mariboru dala izjavo za medije glede prilagoditve rokov prenosa pošiljk, so sporočili iz Pošte Slovenije.