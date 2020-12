Nicolas Cage bo za Netflix raziskoval zgodovino šestih kletvic

Los Angeles, 11. decembra - Oskarjevec Nicolas Cage se bo poglobil v zgodovino kletvic, ki jim bo na Netflixu posvečena šestdelna serija History of Swear Words. Epizode se bodo osredotočale na kletvice fuck, shit, bitch, dick, pussy in damn. Cageu kot gostitelju se bodo poleg jezikoslovcev in leksikografov pridružili zvezdniki, denimo Nick Offerman in Sarah Silverman.