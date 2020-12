Planica tudi z omrežjem 5G in hitro optično povezavo

Ljubljana, 10. decembra - Za svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki se danes začenja v Planici, je Telekom Slovenije v dolini pod Poncami vzpostavil dostop prek optičnih povezav s hitrostmi do 10 Gbit/s ter mobilno omrežje pete generacije (5G) s hitrostmi do 450 Mbit/s v smeri do uporabnika in do 100 Mbit/s v smeri od uporabnika.