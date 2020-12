Medija: Urad za preprečevanje pranja denarja pri poslovnežu Odlazku ugotovil sume davčnih utaj

Ljubljana, 10. decembra - Urad za preprečevanje pranja denarja je Finančni upravi RS (Furs) naznanil sum davčne zatajitve poslovneža Martina Odlazka, njegovih družinskih članov in povezanih podjetij, na spletnih straneh poročata Nova24TV in Demokracija. Skupni znesek domnevno spornih transakcij so v uradu ocenili na najmanj dva milijona evrov.