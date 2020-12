Večina poslanskih skupin ne razkriva svojih favoritov za ustavnega sodnika

Ljubljana, 10. decembra - Pri predsedniku republike Borutu Pahorju so se na posvetovanjih danes zvrstili še predstavniki poslanskih skupin Levica, NSi, DeSUS, SAB, SNS in narodnih skupnosti. Podobno kot v sredo večina tudi danes ni razkrivala njihove izbire primernega kandidata za ustavnega sodnika, le v Levici so podporo ponovno izrazili Andražu Teršku.