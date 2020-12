Na spletu premiera literarnega kabareta Nezakonita melanholija

Ljubljana, 10. decembra - Na spletu bo drevi premiera literarnega kabareta Nezakonita melanholija, nastalega v produkciji Vodnikove domačije in Black Box Studia v sodelovanju z avtorjem istoimenske knjige Carlosom Pascualom. Tako avtor kot domačija vedno iščejo nove in drugačne načine predstavitve knjig, tokrat Slovencem manj znanega formata kronik, so povedali za STA.