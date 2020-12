V celjski umetniški četrti se začenjajo umetniške predstavitve

Celje, 10. decembra - V celjski umetniški četrti bodo danes prižgali luč, ki bo svetila do konca leta, pomeni pa začetek umetniških predstavitev v izložbah ateljejev U4, ki se nahajajo na Gosposki ulici in Na okopih. Ustvarjalci v umetniški četrti so za decembrski in koronski čas namreč pripravili vizualne predstavitve v izložbah ter v okolici svojih ateljejev.