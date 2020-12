Zdravstveni inšpektorat v začetku decembra zaznal 272 kršitev, policija 1146

Ljubljana, 10. decembra - Zdravstveni inšpektorat je od 30. novembra do 6. decembra izvedel 1921 nadzorov spoštovanja ukrepov zaradi epidemije, pri tem pa zaznal 272 kršitev. Izrekel je 28 kazni, 218 opozoril in 66 upravnih ukrepov. Policija pa je od 1. do 7. decembra zaznala 1146 kršitev, je razvidno iz poročil inšpektorata in policije, s katerimi se je seznanila vlada.