Leto 2021: Pred 100 leti umrl avtor prvega slovenskega baleta Josip Ipavec

pripravila Ksenija Brišar

Šentjur, 31. decembra - Februarja bo minilo 100 let od smrti skladatelja Josipa Ipavca. Izhajal je iz znane zdravniške in glasbene družine iz Šentjurja pri Celju, ki je pustila pomembne sledi v glasbi 19. in začetka 20. stoletja. V glasbeno zgodovino se je zapisal kot avtor prvega slovenskega baleta s pantomimo Možiček in opere Princesa Vrtoglavka.