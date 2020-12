Letošnja spletna Animateka v prodaji presegla prejšnje edicije festivala

Ljubljana, 10. decembra - Ob polnoči se je zaključila 17. edicija mednarodnega festivala animiranega filma Animateka. Splošni javnosti so za filmske vsebine letos izdali preko 6000 vstopnic, zadnjo tik pred polnočjo, okrog 2000 vstopnic pa so izdali za šolske projekcije. V prodaji so pričakovanjem navkljub presegli prejšnje edicije festivala, ki so potekale v živo.