V oceni zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče tudi nesreča na morju, kibernetska tveganja in bolezni gozdnega drevja

Ljubljana, 10. decembra - Vlada je na sredini seji sprejela oceno zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče. V primerjavi s prejšnjo so v njej dodane vsebine treh nesreč, za katere so pristojna ministrstva letos ocenjevala zmožnosti obvladovanja tveganja. To so nesreča na morju, kibernetska tveganja ter bolezni in škodljivci gozdnega drevja. Ključno tveganje pa so poplave.