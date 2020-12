Italijanski raziskovalci prvič v človeški placenti odkrili mikroplastiko

Rim, 10. decembra - Raziskovalci rimske bolnišnice Fatebenefratelli ter politehnike italijanske dežele Marke so prvič v človeški posteljici odkrili sledove mikroplastike. Znanstveniki so ugotovili, da so bile placente, ki so jih preiskovali, sestavljene ne samo iz človeških celic, ampak tudi iz neorganskih snovi.