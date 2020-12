Decembra k darovanju krvi pozivajo v akciji Skupaj nas drži darovana kri

Ljubljana, 10. decembra - Krvodajalska iniciativa Daruj energijo za življenje decembra k darovanju krvi poziva v akciji Skupaj nas drži darovana kri. K njej so tokrat posebej povabili ljudi, ki so preboleli covid-19, hkrati pa so k ozaveščanju o pomenu krvodajalstva povabili tudi predstavnike medijev in vplivneže, so zapisali v sporočilu za javnost.