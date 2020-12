Pogajanja o sporazumu o odnosih po brexitu se nadaljujejo do nedelje

Ljubljana, 9. decembra - Današnje srečanje predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in britanskega premierja Borisa Johnsona v Bruslju še ni prineslo preboja v prizadevanjih za dogovor o odnosih EU in Združenega kraljestva po brexitu. Pogajanja se nadaljujejo do nedelje, velika razhajanja ostajajo, sta sporočila voditelja v skupni izjavi.