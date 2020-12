Kacin za TVS: Do sobote brez sprememb pri ukrepih za omejitev širjenja koronavirusa

Brdo pri Kranju/Ljubljana, 9. decembra - Vlada je danes pretresla ukrepe za zajezitev epidemije covida-19 in sklenila podaljšati večji del ukrepov. Po sobotnih posvetih z direktorji bolnišnic in predstavniki gospodarstva pa bi morda lahko prišlo do sprememb, je za TV Slovenija dejal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.