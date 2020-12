Vrh EU o perečih temah: Covidu, blokadi svežnja za okrevanje, Turčiji, podnebju

Bruselj, 10. decembra - Voditelji članic EU bodo danes in v petek v Bruslju razpravljali o vrsti perečih tem: usklajevanju boja proti covidu-19 in blokadi svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo, možnosti sankcij proti Turčiji zaradi provokacij v vzhodnem Sredozemlju, krepitvi podnebnega cilja do leta 2030 in odnosih z ZDA.