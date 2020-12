Treviso, 9. decembra - Odbojkarice Calcita Volleyja so pričakovano izgubile tudi drugo tekmo turnirja skupine B lige prvakinj v Trevisu. Z 1:3 (-16, 20, -24, -17) so jih premagale favorizirane igralke turškega Fenerbahceja, ki pa so se morale za zmago močno potruditi.