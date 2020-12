Evropska agencija za zdravila je bila tarča kibernetskega napada

Amsterdam, 9. decembra - Evropska agencija za zdravila (Ema) je bila tarča kibernetskega napada, so danes sporočili iz agencije. Zagotovili so, da so že uvedli preiskavo in so v tesnem stiku s policijo. Kasneje se je izvedelo, da so hekerji dostopali do dokumentov v zvezi s cepivom proti covidu-19 ameriškega podjetja Pfizer in nemškega BioNTech.