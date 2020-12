Vlada na seznam rdečih držav dodala Nemčijo

Ljubljana, 9. decembra - Vlada je na seznam rdečih držav dodala Nemčijo. V celoti sta po novem rdeča tudi Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ter Estonija. Na oranžni seznam pa je vlada uvrstila Irsko in Islandijo, ki sta bili do zdaj na rdečem. Na rdečem seznamu tretjih držav ni sprememb, so sporočili po seji vlade.