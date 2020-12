Kranjčani še drugič v tednu boljši od Panvite

Murska Sobota, 9. decembra - Odbojkarji Hiše na kolesih Triglava so še drugič v petih dneh premagali tekmeca za peto mesto prvenstvene razpredelnice 1. DOL za moške Panvito Pomgrad. Potem ko so v tekmi 12. kroga v soboto zmagali s 3:0, so bili tokrat v Murski Soboti boljši s 3:1 (23, -22, 17, 20).