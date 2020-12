Policija prosi za pomoč pri razjasnitvi okoliščin prometne nesreče v Gornjem Lenartu

Novo mesto, 9. decembra - Brežiški policisti prosijo za pomoč pri razjasnitvi okoliščin popoldanske prometne nesreče na prehodu ceste čez železniško progo pri Gornjem Lenartu. Po prvih ugotovitvah je voznik osebnega avtomobila trčil v kolesarko in odpeljal s kraja nesreče. Najverjetneje je vozil iz smeri Krškega proti Brežicam in ima na vozilu poškodovan prednji žaromet.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so poškodovano kolesarko o reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti zaradi razjasnitev okoliščin nesreče pozivajo voznika, da se zglasi na Policijski postaji Brežice, in morebitne očividce, da pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.