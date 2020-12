Obilne padavine povzročile precej težav

pripravila Domenika Presekar

Sečovlje, 9. decembra - Obilne padavine so v slovenski Istri v kombinaciji z visokim plimovanjem povzročile precej težav. Poplavilo je več cest, iz več objektov so morali izčrpati vodo, sprožili so se tudi zemeljski plazovi. Na Cesti na Markovec so zaradi plazenja evakuirali več stanovalcev. Več gospodinjstev je bilo brez elektrike. Posledice že odpravljajo.