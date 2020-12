Brez električne energije na Severnoprimorskem še 120 odjemalcev

Nova Gorica, 9. decembra - Zaradi težkega snega in obilnih padavin je ponoči prihajalo do okvar električnega omrežja in posledično do prekinitev dobave električne energije na več mestih distribucijskega območja Elektra Primorska. Ob 18. uri je bilo brez električne energije še 120 odjemalcev, ki se jim terenske ekipe trudijo čim prej ponovno zagotoviti elektriko.