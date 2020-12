Finance o ministrovanju Tomaža Gantarja (10. 12.)

Ljubljana, 9. decembra - Petra Sovdat v komentarju Minister Gantar, just go! piše o ministrovanju Tomaža Gantarja. Oceni, da je bil katastrofalen zdravstveni minister in da je eden največjih krivcev za obsežnost epidemije. Avtorica meni, da je skrajni čas, da odide. A doda, da jo je ob enem strah tudi naslednika.