EU ima načrt za odpravo blokade svežnja za okrevanje, o njem bodo odločili na vrhu

Bruselj, 9. decembra - Nemško predsedstvo je danes predstavilo načrt za odpravo madžarske in poljske blokade svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo, ki med drugim predvideva zamik uporabe pogojevanja evropskih sredstev z vladavino prava do odločitve Sodišča EU o zakonitosti tega ukrepa. O njem bo na zasedanju v četrtek in petek v Bruslju odločil vrh EU.