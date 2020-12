Skupščina GZS o digitalni preobrazbi in dejavnostih zbornice

Ljubljana, 9. decembra - Člani skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so na današnji virtualni seji obravnavali poročilo o produktivnosti za letošnje leto, ki ga je pripravil Umar. Razpravljali so tudi o problematiki minimalne plače in sprejeli načrt dela zbornice za leto 2021, so sporočili iz GZS.