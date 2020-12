Pravosodno ministrstvo napovedalo odpravo protiustavnosti zakona o kazenskem postopku

Ljubljana, 9. decembra - Ministrstvo za pravosodje je seznanjeno z odločbo ustavnega sodišča, da je zakon o kazenskem postopku protiustaven, ker ne ureja odloga zaporne kazni v primeru predloga za nadomestno izvršitev kazni. Ko jo bo preučilo do konca, jo bo tudi uresničilo, so sporočili za STA. Ustavni sodniki so državnemu zboru za to sicer dali leto dni časa.