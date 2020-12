Ljubljana, 9. decembra - Danes bi se morala v zaostali tekmi 6. kroga 1. DOL za moške v Kanalu pomeriti Salonit Anhovo in Hoče. A tekme ne bo, razlog so okužbe v hoški ekipi. Zaradi karantene so že odpovedali tudi sobotni obračun istih tekmecev v 12. krogu.