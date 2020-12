Morje tudi danes lahko poplavi nižje dele obale

Ljubljana, 10. decembra - Gladina morja bo tudi danes ponovno izraziteje povišana. Med 6. in 8. uro lahko morje poplavi nižje dele obale, v višini okoli 30 centimetrov. Reke v slovenski Istri, ki so v sredo poplavljale, počasi upadajo, a še poplavljajo. V spodnjem toku Dragonje se poplavljene površine še ohranjajo, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.