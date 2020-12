Evropske borze teden sklenile večinoma z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 9. decembra - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so z izjemo pariške današnje trgovanje končali z rastjo. Vlagatelji so optimistični, da bo v ZDA kmalu sprejet nov paket ukrepov za pomoč gospodarstvu in prebivalcem, spodbudne so tudi novice o razvoju in dostopnosti cepiv proti covidu-19, piše francoska tiskovna agencija AFP.