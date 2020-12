Slovenci letos na spletu najpogosteje iskali koronavirus

Ljubljana, 9. decembra - Slovenci so letos na spletu najpogosteje iskali informacije o koronavirusu, kažejo podatki Googla o najpogostejših iskanjih v letošnjem letu. Na drugo mesto najpogosteje iskanih so se uvrstile Arnes Učilnice, ki zagotavljajo digitalno učno okolje. Na tretjem mestu pa je košarkar Kobe Bryant, ki je letos umrl, so sporočili iz Grayling Slovenija.