Krško, 9. decembra - Posavje postaja glavno žarišče okužb z novim koronavirusom v državi, saj so v tej regiji v zadnjih 14 dneh zabeležili največ primerov okužb na 100.000 prebivalcev, in sicer 1447. V Občini Krško pa so imeli v torek 55 novih primerov okužb, že četrti teden zapored pa kaže tudi na povečano število potrjeno okuženih.