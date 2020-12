Pomurke v zasneženi Murski Soboti nemočne proti Dankam

Murska Sobota, 9. decembra - Slovenske nogometne prvakinje, igralke None Pomurja Beltincev, so danes vendarle odigrale prvo tekmo šestnajstine finala lige prvakinj. Potem ko so tekmo iz Gornje Radgone zaradi zasneženega igrišča prestavili v Mursko Soboto, so Pomurke proti favoriziranim danskim prvakinjam Fortuni Hjoerring izgubile z 0:3 (0:1).