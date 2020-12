S projektom Krepitev zdravja za vse nadgradili preventivne programe za celotno populacijo

Ljubljana, 9. decembra - V projektu Krepitev zdravja za vse so nadgradili dosedanje preventivne programe za celotno populacijo, tako na področju skrbi za otroke in mladostnike kot tudi za odrasle ranljive skupine, so ob zaključnem delovnem srečanju zapisali na ministrstvu za zdravje. V projektu je sodelovalo 25 zdravstvenih domov in pripadajočih lokalnih skupnosti.