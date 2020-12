Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 12.)

Ljubljana, 9. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da so v Sloveniji v torek potrdili 2139 okužb s koronavirusom. Pisale so, da bo slovenski premier Janez Janša na vrhu EU zastopal Hrvaško, saj je hrvaški premier Andrej Plenković v karanteni. Predsednik republike Borut Pahor pa je politiko pozval, naj se osredotoči na epidemijo koronavirusa.