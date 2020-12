Na Hrvaškem po dveh tednih ujeli bika, ki je pobegnil iz klavnice

Zagreb, 9. decembra - V bližini Slatine na Hrvaškem so po dveh tednih iskanja našli bika, ki je pred tem pobegnil iz klavnice v tem mestu na zahodu Slavonije, so danes sporočili iz podjetja Mesoprerada. Potrdili so, da bik ni poškodovan in da zanj skrbijo na svoji kmetiji. Ob tem so sporočili, da iščejo najboljšega rejnika, ki bi v prihodnje skrbel za žival.