Slovenski in hrvaški dan investitorjev letos v virtualni obliki

Ljubljana/Zagreb, 9. decembra - Slovenski in hrvaški dan investitorjev Ljubljanske in Zagrebške borze je letos prvič potekal v virtualni obliki. Dvodnevne konference se je udeležilo več kot 60 investicijskih družb in bank ter več kot 120 analitikov in investitorjev iz 11 držav. V okviru dogajanja so bile podeljene tudi letošnje nagrade Ljubljanske borze.