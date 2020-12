ESČP prihodnji teden o dopustnosti tožbe proti Hrvaški zaradi LB

Strasbourg, 10. decembra - Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) bo 16. decembra objavil razsodbo o pristojnosti in dopustnosti meddržavne tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi terjatev Ljubljanske banke (LB) do hrvaških podjetij. Sodbo bo sodišče objavilo pisno, so sporočili iz Strasbourga in tudi državnega odvetništva v Ljubljani.