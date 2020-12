Sindikat zdravstva in socialnega varstva začenja zaostrovanje sindikalnih aktivnosti

Ljubljana, 9. decembra - Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije začenja zaostrovanje sindikalnih aktivnosti. Kot opozarjajo, so njihovi člani izčrpani, ponižani in na robu potrpežljivosti. "Če ne gre drugače, bomo ustavili delo," napovedujejo. Med drugim še vedno čakajo na izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za posebne obremenitve.