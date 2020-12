Indeksi na newyorških borzah znova podirajo rekorde

New York, 9. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli z rastjo in tako znova podirajo rekorde. Vlagatelji so optimistični, da bo v ZDA kmalu sprejet nov paket ukrepov za pomoč gospodarstvu in prebivalcem, spodbudne so tudi novice o razvoju in dostopnosti cepiv proti novemu koronavirusu.